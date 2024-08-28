В Україні оголосили підозри двом жінкам, які проводили "референдуми" РФ на сході та півдні

Про це повідомила Служба безпеки України.

Одна з підозрюваних - колишня продавчиня з правобережжя Херсонської області, яка після захоплення Бериславського району пішла на співпрацю з ворогом.

Жінка влаштувалася до "виборчкому" РФ: там вона займалася "бюлетенями" й разом із російськими військовими обходила двори українців, у яких збирала "голоси".

Якщо ж люди відмовлялись ставити підписи - фігурантка погрожувала переслідуваннями з боку росіян.

Коли ЗСУ звільнили правобережжя регіону, підозрювана переїхала в Хмельницьку область і переховувалась там від правосуддя під виглядом переселенки.

"Співробітники СБУ розшукали зловмисницю та повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб)", - інформують у СБУ.

Зараз жінка перебуває під вартою, їй загрожує до 10 років за ґратами.

Другою підозрюваною виявилась секретарка старости однієї із сільрад Куп'янського району Харківщини. На час окупації громади жінка почала працювати в російській адміністрації та збирала паспортні дані односельчан, аби використати їх для "референдуму" РФ.

Після звільнення селища підозрювана намагалась "залягти на дно", однак її місцезнаходження було встановлено. Жінці оголосили підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.