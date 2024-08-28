Здавав позиції ЗСУ на Покровському напрямку: СБУ оголосила підозру співробітнику Укрзалізниці

Про це повідомляє СБУ.

Так, підозрюваним виявився мешканець Покровського району Донецької області, який працював на Укрзалізниці. Чоловік потрапив до уваги окупантів як прихильник прокремлівських телеграм-каналів, де він публікував антиукраїнські коментарі.

За вказівкою російської спецслужби підозрюваний шпигував за Силами оборони на найгарячішому напрямку фронту - Покровському, де зафіксовано найбільшу кількість боєзіткнень.

"Передусім ворога цікавили координати опорних пунктів та вогневих позицій українських військ, які обороняють місто. Також через свого агента окупанти сподівалися дізнатися про геолокації ключових мостів, які використовуються ЗСУ на східному фронті", - йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловік перебуває під вартою - йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.