СБУ оголосила підозру очільнику мілітарної організації РФ, яка готує дітей з ТОТ воювати проти України

Про це повідомляє СБУ.

"Мова йде про кремлівського пропагандиста Дмитра Полковникова – очільника російської мілітарної організації під назвою "Кримпатріотцентр". Це формування має розгалужену мережу "філій", які функціонують під виглядом дитячих таборів на території Криму та лівобережжя Херсонщини", - зазначає Служба безпеки.

Відомо, що школярам така мілітарна організація намагається "прищепити" ненависть до України та нав’язує російську ідеологію.

У таборах окупаційні інструктори тренують підлітків у рамках вогневої та диверсійно-розвідувальної підготовки, а також навчають тактиці ведення бою.

СБУ наголошує, що було задокументовано, як Полковников відвідував російський табір у Каланчацькому районі Херсонщини, де закликав українських дітей підтримувати загарбників. Водночас він агітував учнів приєднатися до регулярних підрозділів військ РФ, які воюють проти ЗСУ.

Якщо хтось відмовляється вступати в окупаційні табори - росіяни погрожують дітям відрахуванням зі шкіл, а батькам – переслідуванням каральними органами РФ.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Полковникову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників)", - резюмують у СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.