СБУ оголосила підозру очільнику мілітарної організації РФ, яка готує дітей з ТОТ воювати проти України
Служба безпеки України повідомила про підозру голові мілітарних російських таборів, які готують дітей з ТОТ лівобережжя Херсонщини й Криму воювати проти України
Про це повідомляє СБУ.
"Мова йде про кремлівського пропагандиста Дмитра Полковникова – очільника російської мілітарної організації під назвою "Кримпатріотцентр". Це формування має розгалужену мережу "філій", які функціонують під виглядом дитячих таборів на території Криму та лівобережжя Херсонщини", - зазначає Служба безпеки.
Відомо, що школярам така мілітарна організація намагається "прищепити" ненависть до України та нав’язує російську ідеологію.
У таборах окупаційні інструктори тренують підлітків у рамках вогневої та диверсійно-розвідувальної підготовки, а також навчають тактиці ведення бою.
СБУ наголошує, що було задокументовано, як Полковников відвідував російський табір у Каланчацькому районі Херсонщини, де закликав українських дітей підтримувати загарбників. Водночас він агітував учнів приєднатися до регулярних підрозділів військ РФ, які воюють проти ЗСУ.
Якщо хтось відмовляється вступати в окупаційні табори - росіяни погрожують дітям відрахуванням зі шкіл, а батькам – переслідуванням каральними органами РФ.
"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Полковникову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників)", - резюмують у СБУ.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 3 травня Служба безпеки повідомила про підозри двом громадянам РФ, які організовували примусові депортації українців з ТОТ Запорізької області, щоб створити штучну міграційну напругу в країнах ЄС.
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