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СБУ повідомила про підозру голові російського банку Ареф'єву, який запроваджує "рубльову зону" на ТОТ

28 травня, 2024 вiвторок
14:22
Кримінал Руслан Ареф'єв

Служба безпеки повідомила про підозру голові правління російського ЦМРБанку Руслану Ареф'єву, який на тимчасово окупованих територіях України запроваджує так звану рубльову зону

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Про це повідомляють пресслужба СБУ та Офісу генпрокурора.

За даними слідства, з 2014 по 2016 роки підозрюваний організував на території тимчасово окупованого Криму відкриття і діяльність більше 200 відділень банку.

"Очільник "ЦМРБанк" з 2016 по 2022 роки забезпечив можливість проведення розрахунків між фізичними і юридичними особами з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей з контрагентами в РФ", - повідомляють правоохоронці.

А з травня 2022 року по теперішній час він сприяє відкриттю та організації роботи структурних підрозділів ТОВ "ЦМРБанк" і КБ "МРБ Банк" на тимчасово окупованих територіях АР Крим, Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Після захоплення лівобережної Херсонщини та частини Запорізької області фігурант організував і там створення ще 27 "філій" окупаційної фінустанови.

Здебільшого їх відкриття відбувалося на базі захоплених відділень місцевих українських банків.

"У такий спосіб агресор намагається зробити всі готівкові та електронні розрахунки на тимчасово непідконтрольних Україні територіях в російських рублях. Крім того, окупаційні структури ЦМРБанку беруть участь у фінансуванні підрозділів російських військ, які воюють проти Сил оборони", - встановило слідство.

Найбільше це стосується виплати "зарплат" окупантам та покриття затрат на їхнє "розквартирування".

Також на відділення кремлівської фінустанови максимально заведені всі банківські розрахунки місцевих окупаційних адміністрацій РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Ареф’єву про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

  • 27 травня стало відомо, що Служба безпеки України повідомила про заочну підозру заступнику російського міністра оборони Олексію Криворучку, за наказами якого армія окупантів отримує зброю та боєприпаси, зокрема балістичні ракети "Іскандер".
Теги:
Україна
Росія
Крим
Луганщина
Херсонщина
Війна з Росією
Донеччина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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