СБУ у чотирьох регіонах нейтралізувала угруповання, що закликало до збройного спротиву мобілізації
У результаті превентивних заходів в Одеській, Харківській, Закарпатській та Київській областях СБУ затримала провокатора та його спільників, які закликали до збройного спротиву співробітникам ТЦК і працювали на зрив мобілізації
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Зазначено, що угруповання, яке зливало інформацію про військових, нейтралізували на Київщині, Одещині, Харківщині та Закарпатті. Фігуранти створили сайт, де розповсюджували дані українських військових - насамперед правоохоронців і представників ТЦК.
Одним з організаторів угруповання виявився ексведучий популярних українських телепроєктів - блогер, який зараз поширює наративи РФ.
Відомо, що він залучив до угруповання сімох спільників: псевдоекспертів, адміністраторів інтернет-спільнот і монтажерів відео.
"Для масового розгону провокативного контенту зловмисники створили власну мережу каналів та сторінок в Ютубі, Телеграмі та Фейсбуці із загальною аудиторією понад 600 тис. користувачів. На цих інтернет-ресурсах фігуранти проводили стріми та публікували дописи з відеосюжетами, в яких інструктували щодо силових методів ухилення від призову", - кажуть у СБУ.
Фото: СБУАкцентується, що підозрювані видавали себе за журналістів, використовуючи посвідчення незареєстрованих видань, аби приховати свою діяльність.
За даними слідства, свої дії фігуранти координували між собою через анонімний чат у месенджері.
"Наразі затримано двох організаторів угруповання: блогера та його спільника-псевдоексперта. Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Крім того, за цією ж статтею кваліфіковано злочинні дії ще двох псевдоекспертів вказаного угруповання підконтрольної інтернет-мережі", - резюмують у СБУ.
Водночас стоїть питання щодо оголошення підозр усім іншим учасникам угруповання.
Фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Фото: СБУ
- 22 липня СБУ повідомила про підозру настоятелю храму УПЦ (МП) в тимчасово окупованій Голій Пристані на Херсонщині Геннадію Шкілю, який закликав разом із Сальдо приєднати регіон до складу РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.19 Купівля 41.19Продаж 41.75
- EUR Купівля 44.82Продаж 45.62
- Актуальне
- Важливе