СБУ затримала хіміка з Дніпра, який готував підпали автівок ЗСУ
Служба безпеки затримала та повідомила про підозру хіміку, який власноруч збирав запалювальні пристрої для підпалу військових автівок у Дніпрі
Про це повідомляє СБУ.
Зазначається, що підозрюваний виявився 48-річним слюсарем підприємства в Дніпрі, який мав практичні знання в галузі хімії. У поле зору російської спецслужби він потрапив як активний користувач російських telegram-каналів, де залишав коментарі на підтримку війни РФ проти України.
Як установило слідство, спочатку основним завданням чоловіка було встановлення координат підрозділів ЗСУ в Дніпропетровській області, а також фіксація наслідків російських обстрілів Дніпра.
"Через деякий час куратор із ФСБ поставив зловмиснику нове завдання: здійснити серію підпалів службового транспорту Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, за інструкцією окупантів чоловік власноруч зробив запалювальний пристрій на основі легкозаймистих сумішей, детонатора та модуля дистанційного керування. У визначений час він мав закласти готовий пристрій під військове авто ЗСУ та у віддаленому режимі привести в дію.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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