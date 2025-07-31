СБУ затримала в Нацгвардії "крота" ФСБ, який зливав ворогу дані про оборонне підприємство на Дніпровщині

Про це повідомляє СБУ у telegram-каналі.

СБУ у співпраці з Міністерством внутрішніх справ та командуванням Нацгвардії, викрила агента ФСБ у лавах Національної гвардії. Ним виявився мобілізований військовослужбовець із запорізької бригади.

За даними слідства, підозрюваний передавав ворогу інформацію про одне зі стратегічних оборонних підприємств на Дніпровщині, що виробляє вибухові матеріали та боєприпаси різних типів.

"Крім того, він надсилав окупантам дані про військову частину Нацгвардії, яка відповідає за охорону цього об’єкта. Агент володів відповідною інформацією, оскільки до мобілізації особисто працював на цьому підприємстві", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фігурант сам вийшов на російські спецслужби та запропонував надати конфіденційну інформацію за гроші.

Слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічний термін ув’язнення з конфіскацією майна.