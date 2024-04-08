СБУ затримала засновника благодійного фонду, який за гроші допомагав чоловікам втекти за кордон під виглядом волонтерів

Про це повідомляє СБУ.

"Служба безпеки і Національна поліція заблокували ще 4 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У різних регіонах України затримано всіх організаторів оборудок", - йдеться в повідомленні.

На Черкащині затримали власника місцевого благодійного фонду. Він за гроші допомагав чоловікам перетнути державний кордон під виглядом волонтерів шляхом "торгування посадами" в організації.

В Одеській області СБУ затримала голову військово-лікарської комісії, який за гроші надавав фейкові документи про непридатність до служби за станом здоров’я.

"Підшукувати клієнтів допомагав посередник. Ним виявився лікар-травматолог з місцевої лікарні, якого співробітники СБУ затримали ще на початку цього року", - зазначено в повідомленні.

У Тернопільській області було ліквідовано канал незаконної міграції, організований депутатом місцевої сільради. У Службі безпеки розповідають, що на початку повномасштабної війни він був мобілізований до військової частини Сил оборони. Під час служби фігурант почав підробляти листи-обґрунтування щодо безперешкодного ввезення гуманітарних вантажів нібито для потреб ЗСУ.

На підставі таких документів ухилянтів вносили до системи "Шлях". Потім вони без перешкод виїжджали за межі України.

У СБУ зазначають, вартість "послуг", пропонованих депутатом сільради на Тернопільщині й головою районної військово-лікарської комісії на Одещині, становила до $12 тис.

Фото: СБУ

Набуло ліквідовано угруповання, яке переправляло потенційних призовників до сусідньої країни вплав через річку Тиса чи лісовими стежками в обхід пунктів пропуску. Воно діяло на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.

"Для цього фігуранти заздалегідь готували відповідні "маршрути" та інструктували втікачів про їхні дії під час незаконного перетину держкордону", - зазначають у СБУ.

У повідомленні резюмують: наразі тривають розслідування за всіма викритими фактами для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.