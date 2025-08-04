СБУ затримала завербовану РФ жінку, яка готувала теракт біля адмінбудівлі у Дніпрі

Про це інформує пресцентр СБУ.

За даними слідства, 29-річна жінка з Вінниці, раніше наркозалежна, потрапила до поля зору російських спецслужб під час пошуків "легких грошей" у Telegram.

Після вербування вона була направлена до Павлограда, де отримала саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Згодом фігурантка отримала нове завдання: прибути до Дніпра, оселитися у заздалегідь орендованій квартирі й провести дорозвідку поблизу будівлі правоохоронців, де росіяни планували підрив.

Одночасно агентка підшукала біля місця запланованого теракту зручну локацію для тайника, де заховала СВП і передала куратору відповідні координати. Потім безпосередній виконавець теракту мав забрати вибухівку зі схрону, закласти її біля держустанови і активувати.

Співробітники СБУ вилучили зі схованки СВП і знешкодили його, а потім затримали фігурантку на спробі втечі з міста - на блокпосту, через який агентка намагалася проїхати маршруткою у напрямку Одеси, де планувала залягти на дно.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру статтею про готування до вчинення терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Нині жінка перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.