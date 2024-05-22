Серед підозрюваних командир частини: ДБР викрило махінації з генераторами для військових на 5 млн грн
ДБР встановило, що під час закупівлі дизельних генераторів на потреби Збройних Сил України було привласнено обладнання на понад 5 млн грн
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
"Комерсанти, які спеціалізуються на продажі електрогенераторних установок, у 2022 році «домовились» із заступником командира військової частини. Він мав забезпечити перемогу підконтрольного ділкам товариства на закупівлю тисячі дизельних генераторів для потреб ЗСУ. Сума контракту становила майже 43 млн грн", - зазначають правоохоронці.
Після укладення договору підприємці майже два місяці нічого не робили. Мало того - уклали додаткову угоду. За оновленими умовами, при збереженні загальної суми договору кількість вже замовлених у Китаї генераторів зменшили на 133 одиниці. Ці 133 генератори згодом ділки привласнили, а збитки для держбюджету перевищили 5 млн грн.
Фото: t.me/DBRgovua
Працівники ДБР повідомили про підозру командиру військової частини за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби), його заступнику - за ч. 4 ст. 426 КК України (бездіяльність військової влади).
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.
Також повідомлено про підозру директору одного із підприємства за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Заступнику директора іншого підприємства - ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 426 (бездіяльність військової влади).
Фото: t.me/DBRgovua
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 12 років.
Досудове розслідування триває, здійснюється документування інших фактів протиправної діяльності вказаних осіб.
Готується клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів – тримання під вартою.
- 21 травня стало відомо, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру чотирьом правоохоронцям з Донецької області, які безпідставно здійснювали нарахування та виплату бойових доплат підлеглим.
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