Серед підозрюваних командир частини: ДБР викрило махінації з генераторами для військових на 5 млн грн

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Комерсанти, які спеціалізуються на продажі електрогенераторних установок, у 2022 році «домовились» із заступником командира військової частини. Він мав забезпечити перемогу підконтрольного ділкам товариства на закупівлю тисячі дизельних генераторів для потреб ЗСУ. Сума контракту становила майже 43 млн грн", - зазначають правоохоронці.

Після укладення договору підприємці майже два місяці нічого не робили. Мало того - уклали додаткову угоду. За оновленими умовами, при збереженні загальної суми договору кількість вже замовлених у Китаї генераторів зменшили на 133 одиниці. Ці 133 генератори згодом ділки привласнили, а збитки для держбюджету перевищили 5 млн грн.

Фото: t.me/DBRgovua

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру військової частини за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби), його заступнику - за ч. 4 ст. 426 КК України (бездіяльність військової влади).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Також повідомлено про підозру директору одного із підприємства за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Заступнику директора іншого підприємства - ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 426 (бездіяльність військової влади).

Фото: t.me/DBRgovua

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 12 років.

Досудове розслідування триває, здійснюється документування інших фактів протиправної діяльності вказаних осіб.

Готується клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів – тримання під вартою.