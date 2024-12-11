Щомісяця постачали небезпечні психотропи на майже 5 млн грн: на Черкащині викрили діяльність двох нарколабораторій

Про це повідомили Офіс генпрокурора та СБУ.

За матеріалами слідства, до організації наркобізнесу причетні жителі Черкащини, серед яких 36-річна юристка центру надання безоплатної правової допомоги.

Як зазначили в СБУ, для оптового виробництва "товару" фігуранти організували дві нарколабораторії, які щомісяця постачали особливо небезпечні психотропи на майже 5 млн грн.

Крім того, учасники угруповання займалися збутом готової "продукції" через розгалужену мережу наркодилерів в Одесі, Чернівцях, на Київщині та Черкащині.

За словами правоохоронців, фігуранти планували розширити нелегальний бізнес по всій території України. Чотирьох підозрюваних затримали, коли вони нібито готували нову партію психотропів до продажу.

Під час 22 обшуків у затриманих виявили:

5 кг психотропної речовини A-PVP;

майже 160 літрів прекурсорів;

обладнання для виробництва та фасування психотропів;

мобільні телефони із доказами злочинних дій;

банківські картки, через які здійснювалися розрахунки за збут "товару".

Наразі п'ятьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут психотропних речовин або їх аналогів у складі організованої злочинної групи).

Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності інших фігурантів.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.