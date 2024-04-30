Шпигувала за понтонними переправами ЗСУ через річки Донеччини: СБУ затримала підозрювану

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що затриманою виявилася 25-річна місцева жителька Донецької області, яку під час окупації селища Ямпіль росіяни дистанційно завербували через її знайомих у захопленому на той час населеному пункті.

"Тривалий час вона перебувала у "сплячому" режимі, але навесні цього року агентку "активували" для розвідувально-підривної діяльності у фронтовому регіоні", - повідомили в СБУ.

Так, жінка намагалась виявити понтонно-мостові комплекси та локації, де їх використовують для переправлення важкого озброєння через місцеві річки. Вона передавала цю інформацію куратору у воєнній розвідці РФ.

Крім цього, для виконання ворожих завдань підозрювана обходила місцевість, а також намагалась "втемну" випитувати потрібну їй інформацію у своїх знайомих.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.