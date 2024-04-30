Шпигувала за понтонними переправами ЗСУ через річки Донеччини: СБУ затримала підозрювану
Служба безпеки повідомила про підозру жительці Донеччини, яка співпрацювала з Росією та шпигувала за понтонними переправами ЗСУ в регіоні
Про це повідомляє СБУ.
Зазначається, що затриманою виявилася 25-річна місцева жителька Донецької області, яку під час окупації селища Ямпіль росіяни дистанційно завербували через її знайомих у захопленому на той час населеному пункті.
"Тривалий час вона перебувала у "сплячому" режимі, але навесні цього року агентку "активували" для розвідувально-підривної діяльності у фронтовому регіоні", - повідомили в СБУ.
Так, жінка намагалась виявити понтонно-мостові комплекси та локації, де їх використовують для переправлення важкого озброєння через місцеві річки. Вона передавала цю інформацію куратору у воєнній розвідці РФ.
Крім цього, для виконання ворожих завдань підозрювана обходила місцевість, а також намагалась "втемну" випитувати потрібну їй інформацію у своїх знайомих.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй загрожує довічне ув’язнення.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Нещодавно Служба безпеки України в Сумській області затримала місцевих чоловіка та жінку: їх підозрюють у коригуванні російських обстрілів по прикордонних районах регіону та позиціях Сил оборони.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.4 Купівля 39.4Продаж 39.88
- EUR Купівля 42.24Продаж 42.99
- Актуальне
- Важливе