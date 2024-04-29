Коригували російські удари з "Градів" по підрозділах ЗСУ: подружжя з Сумщини підозрюють у держзраді

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що подружжя готувало удари по підрозділах ЗСУ, що обороняють північно-східні рубежі України. Для обстрілу окупанти планували застосувати різні види озброєння, зокрема реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град".

За даними слідства, щоб скоригувати ворожі атаки, фігуранти мали виявити місця базування українських військ та передати їх координати загарбникам. Про цей задум агресора співробітники СБУ дізналися ще на початковому етапі розвідувальної активності російських агентів.

Як виявилося, подружжя безробітних місцевих жителів дистанційно працювало на російську спецслужбу через анонімний чат у месенджері. Для виконання ворожого завдання вони на власному авто об’їжджали прикордоння, де відстежували позиції Сил оборони.

Під час обшуку в затриманих вилучили мобільні телефони, які вони використовували для позначення геолокацій ЗСУ на онлайн-картах.

Наразі обом фігурантам повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Чоловік і жінка перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.