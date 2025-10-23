Шпигували на оборонному заводі: на Миколаївщині СБУ затримала "кротів" російського ГРУ

Про це інформує Служба безпеки України.

Як встановило розслідування, агенти діяли окремо один від одного і "зливали" окупантам геолокації виробничих цехів та інформацію про охорону цього об’єкта. Також російські спецслужбісти намагалися дізнатися через "кротів" про наявність та види оборонних замовлень, які виконує підприємство.

"Крім цього, фігуранти "звітували" кураторові про наслідки комбінованих ракетно-дронових атак по портовому місту та відстежували дислокацію українських військ", - додали в Службі безпеки.

Співробітники СБУ викрили ворожу розвідактивність і затримали обох агентів під час робочих змін.

фото: Служба безпеки України

"За матеріалами справи, обидва фігуранти потрапили до уваги воєнної розвідки РФ, коли публікували в телеграм-каналах антиукраїнські коментарі. Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із медіафайлами та координатами оборонних об’єктів, по яких рашисти готували повітряні удари", - зазначили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.