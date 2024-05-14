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Штурмували позиції ЗСУ на Донеччині: два зрадники отримали 15 років ув'язнення

14 травня, 2024 вiвторок
16:32
Кримінал новини Львова
Зміст

Два бойовики, які воювали на боці ворога на східному фронті проти ЗСУ, отримали 15 років позбавлення волі

Про це повідомляє СБУ.

Обидва фігуранти були у складі південного військового округу РФ та брали участь у регулярних штурмах позицій ЗСУ на Донеччині.

Один із них - мешканець тимчасово окупованого Біловодська на Луганщині, який приєднався до 123-ї окремої мотострілецької бригади військ окупанта у вересні минулого року. Потім росіяни призначили його до складу мінометного розрахунку для штурму околиць Білогорівки, а згодом - перекинули в район селища Берестове.

Другий засуджений з 2014 року воював проти сил АТО та є мешканцем тимчасово окупованого Єнакієвого. Зазначається, чоловік тоді був у складі комендантської роти "Козачого союзу області війська донського".

На початку повномасштабної агресії РФ проти України фігурант перевівся до третьої окремої мотострілецької бригади першого армійського корпусу РФ. Він разом із росіянами неодноразово намагався прорвати опорні пункти оборони українських захисників у районі Новобахмутівки.

ЗСУ взяли в полон зловмисників під час боїв у Бахмутському та Покровському районах Донеччини.

"За матеріалами слідчих та військових контррозвідників СБУ суд визнав обох ворожих поплічників винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Злочинні дії зрадника з Єнакієвого додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації)", - резюмують у СБУ.

  • 14 травня Служба безпеки України повідомила підозру чоловіку, який передавав російським спецслужбам інформацію про наслідки подвійного ракетного удару по Одесі 15 березня для коригування подальших атак.
Теги:
Україна
Росія
СБУ
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
Донеччина
Бахмут
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