Шукали українську артилерію та HIMARS: СБУ затримала двох підозрюваних у Слов’янську

Про це пише пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваними виявилися двоє місцевих жителів Слов'янська - працівник комунального підприємства та безробітний. Вони намагалися отримати координати українських систем реактивної артилерії, у тому числі типу HIMARS.

Як пише СБУ, на початку 2024 року підозрювані вийшли на російську спецслужбу через свого знайомого - бойовика окупаційних угруповань Південного військового округу РФ.

"Для конспірації учасники інформаторської групи діяли окремо один від одного. А розвіддані збирали під час поїздок на власних авто вздовж прифронтової території, де приховано фіксували "потрібні" об’єкти", - йдеться у повідомленні.

У одного із затриманих правоохоронці виявили 90 набоїв до автомата АК-74.

Слідчі Служби безпеки повідомили чоловікам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.