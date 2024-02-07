Скорегувала ракетний удар РФ по Донеччині 6 січня: продавчині кіоску біля вокзалу оголосили підозру

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що саме за наведенням затриманої 6 січня 2024 року окупанти завдали ракетного удару по житловій забудові у Покровському районі. Тоді внаслідок ворожих ударів загинуло 6 мирних жителів, серед них – двоє дітей.

Також жінка відстежувала наявність і періодичність руху ешелонів з важкою бронетехнікою та артилерією ЗСУ у напрямку передової.

Для виконання цього завдання інформаторка розвідки РФ влаштувалася продавчинею привокзального кіоску у фронтовому районі області. Там вона випитувала потрібні їй відомості у працівників вокзалу під час довірливих розмов та продажу товарів.

Крім того, вона намагалась приховано фіксувати переміщення рухомого складу українських військ.

Усю отриману інформацію фігурантка дистанційно передавала кадровому співробітнику головного управління генштабу збройних сил Росії. Його особу вже ідентифіковано Службою безпеки.

За даними СБУ, для комунікації зловмисники використовували анонімний чат у популярному месенджері. Передачу розвідданих фігурантка здійснювала у вигляді текстових "звітів" та електронних фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

За даними слідства, російське ГРУ залучило жінку до співпраці ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді вона приїздила до тимчасово окупованого Донецька, де провідувала свого чоловіка – кримінальника, який відбував тюремний строк у місцевій колонії.

Після звільнення він добровільно вступив до лав російської приватної військової компанії "Вагнер", а його дружина почала працювати на воєнну розвідку РФ. Улітку 2023 року на фігурантку вийшов її російський куратор, який визначив їй завдання щодо збору інформації на Бахмутському напрямку.

Під час обшуків за місцем проживання затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. Жінці загрожує до 12 років тюрми.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.