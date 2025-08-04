Справа про виведення $20 млн з Укртатнафти в перший день повномасштабного вторгнення: звинувачена працівниця банку постане перед судом

Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

Згідно з повідомленням, заступниця керівника департаменту одного з комерційних банків звинувачується у приховуванні злочину, що призвів до незаконного виведення 20 млн доларів з рахунку "великої нафтопереробної компанії, що наразі перебуває у державній власності".

За даними слідства, у перший день повномасштабного вторгнення РФ організована група на чолі з членом наглядової ради підприємства використала фальшивий контракт на постачання сирої нафти та підроблені платіжні документи, щоб переказати кошти на рахунок іноземної компанії, яку контролювали самі ж учасники схеми.

Співучасницею оборудки стала банківська посадовиця, яка внесла до копії підробленого контракту неправдиві відомості, нібито документ надійшов до банку завчасно. Крім того, вона знищила оригінали контракту та платіжних доручень, що забезпечило прикриття незаконної транзакції.

Раніше іншим учасникам цієї оборудки вже було повідомлено про підозру. Вони переховуються за кордоном та оголошені у міжнародний розшук.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.