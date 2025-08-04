Справа про виведення $20 млн з Укртатнафти в перший день повномасштабного вторгнення: звинувачена працівниця банку постане перед судом
Офіс Генпрокурора скерував до суду справу проти посадовиці банку, яку підозрюють у причетності до незаконного виведення $20 млн з рахунку Укртатнафти в перший день повномасштабного вторгнення РФ
Про це інформує Офіс Генерального прокурора.
Згідно з повідомленням, заступниця керівника департаменту одного з комерційних банків звинувачується у приховуванні злочину, що призвів до незаконного виведення 20 млн доларів з рахунку "великої нафтопереробної компанії, що наразі перебуває у державній власності".
За даними слідства, у перший день повномасштабного вторгнення РФ організована група на чолі з членом наглядової ради підприємства використала фальшивий контракт на постачання сирої нафти та підроблені платіжні документи, щоб переказати кошти на рахунок іноземної компанії, яку контролювали самі ж учасники схеми.
Співучасницею оборудки стала банківська посадовиця, яка внесла до копії підробленого контракту неправдиві відомості, нібито документ надійшов до банку завчасно. Крім того, вона знищила оригінали контракту та платіжних доручень, що забезпечило прикриття незаконної транзакції.
Раніше іншим учасникам цієї оборудки вже було повідомлено про підозру. Вони переховуються за кордоном та оголошені у міжнародний розшук.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 5 березня детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру заступнику начальника департаменту одного з комерційних банків, що сприяв виведенню коштів ПАТ "Укртатнафта". Посадовицю підозрюють у пособництві в заволодінні коштами акціонерного товариства.
- 3 лютого 2023 року СБУ та БЕБ повідомили про підозру головній бухгалтерці Укртатнафти, вона фігурує у схемі розкрадання коштів Укрнафти та Укртатнафти на 40 млрд грн. Тоді правоохоронці розслідували "10 епізодів злочинної діяльності".
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