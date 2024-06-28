Справи Майдану: ДБР скерувало до суду справу беркутівців, які допомагали окупувати Крим

Про це повідомляють пресслужба ДБР та Офісу генпрокурора.

Ці правоохоронці упродовж 2013-2014 років разом зі співробітниками з інших підрозділів "Беркуту" брали участь у силовій протидії акціям протесту. Вони, зокрема, охороняли Адміністрацію президента України, для чого у ніч з 20 на 21 лютого 2014 року отримали 40 автоматів Калашникова.

"Після втечі експрезидента та перемоги Революції Гідності підозрювані чітко зрозуміли, що настав час відповідати за вчинені злочини проти активістів, тому зі зброєю виїхали до Севастополя. У АР Крим експравоохоронці перейшли на службу ворогові та сприяли Росії в окупації півострова", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, ексберкутівці без жодних повноважень доглядали транспортні засоби, перевіряли документи у громадян, які їхали на півострів, та не допускали міжнародних спостерігачів, журналістів, правоохоронців та військових, чим допомогли РФ тимчасово окупувати територію Криму.

Зокрема, на блок-постах ними було незаконно затримано активістів Майдану та журналістів, яких після знущань за їхні патріотичні погляди та переконання передано військовим РФ. Лише завдяки висвітленню цієї ситуації у ЗМІ полонених через декілька днів було звільнено.

Підозрювані отримали посади в окупаційних органах влади та російське громадянство, у зв’язку з чим досудове розслідування відносно них здійснювалось за спеціальною (заочною) процедурою.

Також слідчим суддею відносно них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що дозволить затримати обвинувачених одразу після деокупації Криму.

Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.