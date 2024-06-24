Справи Майдану: Суд розпочав підготовче засідання у справі президента-втікача Януковича та членів його злочинної групи

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення щодо здійснення трансляцій судових засідань у цій справі онлайн, а також визначення їх графіку - 7 серпня, 20 та 30 вересня.

Слідством встановлено, що 18-20 лютого 2014 року злочинна група під керівництвом президента-втікача організувала застосування правоохоронцями і внутрішніми військами фізичного насильства, вогнепальної зброї, військової техніки та спец, в тому числі незаконно поставлених з території Росії, для силової протидії та розгону демонстрантів у центрі Києва.

"Дії колишніх президента, міністра оборони України та керівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині м. Києва. В тому числі до заподіяння смерті 67 цивільним особам. Всього постраждали 887 цивільних осіб та 132 правоохоронця. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень", - виявило слідство.

Що відомо про розслідування розстрілу Небесної сотні на Майдані

Розстріл Небесної сотні відбувся 18-20 лютого 2014 року, коли силовики та "тітушки" застосовували насильство та вогнепальну зброю проти протестувальників у центрі Києва.

У груднi 2019 року п’ятьох пiдозрюваних беркутовцiв передали на обмiн полоненими з так званими "Д/ЛНР". Це викликало обурення серед родичiв загиблих i постраждалих на Майданi. Два з них - Тамтура i Маринченко - повернулися в Україну i продовжують брати участь у судовому процесi. Троє iнших - Аброськiн, Зiнов’єв та Янiсевич - перебувають у Росiї або на тимчасово окупованих територiях.

1 лютого 2022 року ДБР повідомило про заочний арешт колишнього начальника охорони експрезидента Віктора Януковича, який допоміг останньому незаконно виїхати до Росії. А згодом Державне бюро розслідувань викликає 9 лютого на допит експрезидента Віктора Януковича для отримання підозри.

1 грудня тогоріч повідомлялося, що екскерівника ДАІ судитимуть за організації незаконного перешкоджання проведенню мітингів, зокрема Автомайдану, а також за підробку документів. Пізніше, 26 грудня, стало відомо, що колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сівковича судитимуть за розгін студентського Майдану.

20 лютого 2023 року адвокат родин Майдану Титич заявив, що у більшості злочинів спливли терміни притягнення до відповідальності, суди умисно допускали порушення. А 27 лютого повідомлялося, що екскомандира спецроти київського "Беркута" судитимуть за масові розстріли активістів Майдану 20 лютого 2014 року.

9 травня цьогоріч стало відомо, що в Україні заочно судитимуть втікачів з-поміж керівництва МВС України, які були причетні до незаконного постачання спецзасобів та їх використання для придушення протестів у лютому 2014 року.

Попри війну, за 2022 рік по справі Майдану було повідомлено про підозру колишньому заступнику голови МВС та отримано дозволи на досудове розслідування щодо експрезидента, колишнього заступника секретаря РНБО та голови управління ДАІ.

У справах Майдану за рік було отримано дозволи суду на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно 26 підозрюваних, серед них 2 високопосадовці – колишні президент України та заступник Секретаря РНБО України, 14 правоохоронців, з яких 1 прокурор, а також 10 цивільних осіб.

4 жовтня 2023 року до суду передали справу експосадовців, які в лютому 2014 року віддавали накази та застосовували військову техніку, вогнепальну зброю для насильницького розгону демонстрантів у центрі Києва.