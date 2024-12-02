Сприяли ухиленню від мобілізації та переправленню чоловіків за кордон за $6-12 тис.: оголосили підозри лікарю та службовцю київського ТЦК

Про це інформують Офіс генпрокурора та Національна поліція.

За інформацією слідства, колишній працівник київського військкомату залучив лікаря міської лікарні та працівника РТЦК до схеми, яка дозволяла незаконно переправляти військовозобовʼязаних за кордон.

Медпрацівник створював фіктивні документи, коли службовець РТЦК сприяв проходженню військово-лікарської комісії. Таким чином, військовозобовʼязані чоловіки отримували можливість виїхати за кордон.

Так послуги коштували від $6 до $12 тис. з однієї людини.

"Під час досудового розслідування задокументовано отримання "послуг" підозрюваних чотирма військовозобов’язаними чоловіками. Один з них, використовуючи висновок ВЛК та "тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з даними щодо виключення його з військового обліку, перетнув державний кордон України", - кажуть в Офісі генпрокурора.

Трьом фігурантам оголосили підозри за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями Кримінального кодексу про незаконне перетинання державного кордону України в особливий період чи під час дії правового режиму воєнного стану, зловживання впливом, ухилення від призову на військову службу.

"Організатору та ще одному фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, а третій порушник перебуває під нічним домашнім арештом", - резюмують у Нацполіції.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: Офіс генпрокурора