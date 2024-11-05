Потрібно негайно ухвалити жорсткі законодавчі рішення й криміналізувати ухилення від мобілізації, - екскомандир Дикий

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Влітку був підйом і мобілізації, і добровільного рекрутингу - десь до 35 тисяч на місяць. У вересні та жовтні цифри просіли до рівня нижче травня минулого року. Сьогодні ми набираємо в півтора раза менше людей за місяць, ніж за цей самий час становлять наші санітарні втрати. Українська армія фізично тане, і це веде нас до катастрофи.

160 тисяч до нового року - це те, що зараз критично необхідно. Залужний ще восени 2023 року озвучив цифру півмільйона. З того часу не тільки нічого на краще не змінилося, а стало значно гірше. Тобто, якщо рік тому нам були потрібні півмільйона, то зараз терміново треба мінімум стільки", - зауважив Дикий.

За словами колишнього командира взводу батальйону "Айдар", потрібно негайно ухвалити дуже жорсткі законодавчі рішення щодо мобілізації.

"Перше – це встановлення граничного терміну служби, друге рішення – це криміналізація ухилення. Не адміністративний штраф 25 тисяч, а тюремний термін. Тобто є вибір – чотири роки в пікселі й повертаєшся героєм, або чотири роки на зоні безплатною робочою силою і з тавром засудженого до кінця життя", - наголосив Дикий.