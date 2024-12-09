Сприяли захопленню майна церков у трьох областях України та Криму: СБУ оголосила підозри митрополитам РПЦ

Про це повідомляє СБУ.

Україна підозрює чотирьох митрополитів РПЦ: очільника Санкт-Петербурзької митрополії – Варсонофія (Анатоля Судакова); главу відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ – Антонія (Антона Севрюка); керуючого Коломницькою єпархією, патріаршого намісника московської митрополії – Крутицького (Георгія Пономарьова); керуючого справами московської патріархії – Діонісія (Петра Порубая).

Вони протягом 2022-2023 років сприяли захопленню майна українських церков на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької та Луганської областей, а також у Криму.

"Для цього фігуранти під керівництвом патріарха Гундяєва забезпечили рішення російського синоду щодо "приєднання" українських релігійних громад до складу РПЦ. У такий спосіб російські клірики захопили храми, церковні споруди та землю Джанкойської, Бердянської, Ровеньківської та Херсонської єпархій і призначили там підконтрольних Москві єпископів", - пояснюють у СБУ.

Зазначено, що фігуранти також навʼязували проросійські наративи вірянам, благословляючи війну РФ проти України й виправдовуючи злочини окупантів.

Судакову, Севрюку, Порубаю та Пономарьову оголосили заочну підозру за статтею Кримінального кодексу про пособництво у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до інших тяжких наслідків.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.