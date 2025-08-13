Суд продовжив арешт двом експрацівникам УДО, звинуваченим у підготовці замаху на Буданова

Про це повідомило Суспільне.

За версією слідства, Гук, який охороняв високопосадовців під час закордонних відряджень, брав участь у замаху на голову Головного управління розвідки Кирила Буданова й привіз в Одесу дрон та вибухівку, щоб підірвати його будинок.

Деркач, за даними слідства, через Гука передавав російським спецслужбам дані про постачання іноземної зброї в Україну, а також про кадрові зміни в керівництві ЗСУ й інформацію про сферу оборони, яку отримував під час служби.

Обох затримали у травні 2024 року. Їм повідомили про підозру в державній зраді та готуванні до теракту. Підозрювані не визнають своєї провини. Гук спочатку давав зізнавальні свідчення, проте згодом заявив, що зробив це під тиском та тортурами.

У квітні 2025 року у Голосіївському суді почалось підготовче засідання. У травні колегія суддів просила Київський апеляційний суд передати справу в інший райсуд – Солом’янський. Але апеляційний суд повернув провадження в Голосіївський.

Підготовче засідання продовжили 13 серпня. Прокурор просив суд призначати розгляд обвинувального акта по суті й продовжити Гуку та Деркачу арешт. Захист натомість просив повернути обвинувальний акт прокурору на доопрацювання, оскільки він сформульований нечітко й неточно, що порушує право їхніх клієнтів на захист. Також захисники просили відпустити Гука й Деркача з СІЗО, оскільки, на їхню думку, прокурор не довів необхідність перебування їх під вартою.

Зрештою колегія суддів продовжила арешт Гуку та Деркачу. Рішення щодо розгляду обвинувального акта наразі не ухвалили. Наступне засідання призначили на 1 вересня.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.