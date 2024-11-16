Суд виправдав прокурорку і слідчого, які у 2014 році незаконно затримали 72-річного майданівця Пасічника

Про це інформує Watchers.

Зазначено, що обвинуваченими у справі були колишня заступниця прокурора Оболонського району Києва Ілона Клюге та колишній слідчий міліції Віталій Матюша. Третій підсудний колишній прокурор Андрій Сайчук помер у 2019 році.

За даними слідства, 22 січня 2014 року під час розгону протестувальників на вулиці Грушевського потерпілого Миколу Пасічника побив "Беркут". Він отримав струс мозку та численні забої. Після цього чоловіка затримали та привезли до відділку. Під час обшуку йому дописали сім "коктейлів Молотова" і звинуватили в організації масових заворушень і в побитті бійців "Беркута" (повідомлення про підозру підписав нині померлий прокурор Сайчук). На той момент слідчий Матюша підписав протокол про затримання, а тодішня прокурорка Клюге – підписала клопотання, в якому наполягала взяти Пасічника під варту на два місяці.

У січні 2014 року Оболонський райсуд пристав на позицію прокуратури, відтак, Пасічника відправили в СІЗО. Запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт йому замінили лише через деякий час.

Прокуратура вимагала для колишніх прокурорки Клюге та слідчого Матюші по 7 років увʼязнення. Клюге інкримінували незаконне перешкоджання проведенню мітингів, службове підроблення та завідомо незаконні затримання, а Матюшу обвинуватили у зловживання владою, завідомо незаконних затриманнях, притягненні завідомо невинної особи до відповідальності, службовому підробленні та приховуванні злочину.

Розгляд затягували багато років, втім, у результаті суд виправдав Клюге, Матюшу і реабілітував померлого прокурора Сайчука по всіх пунктах звинувачення. Прокуратура все ще може оскаржити вирок в Апеляційному суді.