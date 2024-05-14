Суд залишив без змін запобіжний захід настоятелю Святогірської лаври УПЦ МП, якого підозрюють у здачі позицій ЗСУ

Про це інформує Суспільне.

До засідання перед Дніпровським апеляційним судом зібралося близько двадцяти людей, які заявили, що не згодні з вироком та судовим процесом, адже митрополит Арсеній - це "в першу чергу людина віри". В залі суду були двоє адвокатів клірика, митрополит та ще двоє захисників були присутні онлайн. Настоятель Святогірської лаври УПЦ МП заявив, що відкидає звинувачення в розголошенні позицій ЗСУ. Водночас прокурор Олександр Луценко наголосив, що підозрюваний розголосив дані, які не були ніде оприлюднені.

"Розголошення інформації, яку називає в своїй проповіді, та яка підтверджена листом керівництва ОТУ Лиман, може нести шкоду державній безпеці України", - сказав він.

Адвокат підозрюваного Сергій Туманов заявив, що вважає підозру необґрунтованою. За його словами, сторона захисту наразі збирає "певні докази". Крім того, захист просив суд про встановлення застави у розмірі близько 60 тисяч гривень. Втім, суд залишив запобіжний захід без змін. Митрополит Арсеній перебуватиме під вартою до 22 червня 2024 року без права на заставу.

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.