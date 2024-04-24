Здав розташування блокпостів ЗСУ під час літургії: митрополиту УПЦ МП з Донеччини оголосили підозру

Про це інформує СБУ.

За даними слідства, клірик поширював проросійські наративи ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, в інтерв'ю він неодноразово називав збройну агресію РФ "громадянським конфліктом". Згодом митрополит Арсеній здав окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині. Це відбулося під час його літургії.

"Вікарій під відеозапис назвав парафіянам адреси блокпостів українських військ. Згодом це відео опублікували на сайті лаври та в місцевій групі телеграм-каналу. Таким чином клірик намагався завуальовано злити агресору місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі", - йдеться у повідомленні.

Митрополиту оголосили підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості). Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі", - додали в СБУ.

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.