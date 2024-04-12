СБУ проводить обшуки у протоієрея УПЦ МП Данилевича, - ЗМІ

Про це повідомляють "Українська правда", "Суспільне" та "РБК-Україна" із посиланням на власні джерела.

"Він відомий тим, що був у складі делегації, яка в 2017 році разом з Вадимом Новинським вмовляла Вселенського патріарха Варфоломія не давати томос Православній церкві України", - сказали у джерелі.

Крім цього, Данилевич підтримував "російський мир" та виправдовував агресію Росії проти України.