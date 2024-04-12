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СБУ проводить обшуки у протоієрея УПЦ МП Данилевича, - ЗМІ

12 квітня, 2024 п'ятниця
13:47
Кримінал протоієрей Микола Данилевич

У п'ятницю, 12 квітня, Служба безпеки України проводить обшуки у заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зав'язків УПЦ МП протоієрея Миколи Данилевича

Про це повідомляють "Українська правда", "Суспільне" та "РБК-Україна" із посиланням на власні джерела.

"Він відомий тим, що був у складі делегації, яка в 2017 році разом з Вадимом Новинським вмовляла Вселенського патріарха Варфоломія не давати томос Православній церкві України", - сказали у джерелі.

Крім цього, Данилевич підтримував "російський мир" та виправдовував агресію Росії проти України.

  • 3 грудня 2022 року СБУ оприлюднила перелік діячів церкви Московського патріархату, що потрапили під дію "церковних санкцій" Ради національної безпеки і оборони України. Серед підсанкційних кліриків опинився Лазар, митрополит Сімферопольський і Кримський. 

Теги:
Україна
УПЦ МП
СБУ
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