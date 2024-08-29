Суд заочно обрав запобіжний захід нардепу Дмитруку
Суд у четвер, 29 серпня, заочно обрав запобіжний захід підозрюваному в нападах на громадян чинному нардепу Артему Дмитруку
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
Вказано, що Дмитруку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. До цього його оголосили у міжнародний розшук.
"Ухвалу суду та відповідну постанову Бюро про оголошення останнього у розшук буде скеровано до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України для організації внесення інформації щодо міжнародного розшуку до обліків Генерального секретаріату Інтерполу "виставлення т.з. червоного оповіщення" та ініціювання затримання підозрюваного за межами України з метою подальшої екстрадиції", - йдеться у повідомленні.
У ДБР нагадали, що 25 серпня генпрокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України, який брав участь у нападах на громадян, зокрема правоохоронця, в замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.
За даними слідства ДБР, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на правоохоронця, який на той момент виконував свої службові обов’язки. При цьому нардеп умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти в нього зброю.
Інший випадок, який розслідують, – у Києві в депутата виникла суперечка з одним із громадян, під час якої він декілька разів ударив чоловіка, зокрема в голову. Відповідно до висновку експерта, потерпілому спричинено тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Народний депутат України Артем Дмитрук, відомий лобіюванням інтересів Московського патріархату в парламенті, опублікував низку дописів про підготовку його затримання.
- 24 серпня 2024 року він незаконно виїхав до Молдови. Уже після цього, 25 серпня, йому оголосили підозру.
- Згодом Дмитрук заявив, що його сім'ю переслідували та намагались викрасти з готелю у Європі.
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував незаконний виїзд за кордон Дмитрука. Він заявив, що за результатами розслідування будуть ухвалені рішення, зокрема, й у парламенті.
- Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив, що народний депутат не заявляв, що він є посадовцем Верховної Ради – він виїхав як звичайний громадянин.
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