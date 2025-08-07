"Сума збитків майже 490 млн грн": на Полтавщині 18 особам оголосили підозри за зловживання бюджетними коштами

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

На Полтавщині викрито 18 осіб, підозрюваних у зловживаннях з бюджетними коштами. Серед фігурантів - посадовці місцевого самоврядування, керівники комунальних підприємств та підприємці. Загальна сума завданих державі збитків становить майже 490 мільйонів гривень.

Незаконний видобуток корисних копалин

Колишні керівники комунального підприємства Новооржицької громади незаконно видобували корисні копалини без спеціальних дозволів. Їхні дії завдали збитків на понад 450 млн грн.

Розкрадання коштів на берегоукріпленні

Директор приватного підприємства та інженер з технагляду, зловживаючи службовим становищем, заволоділи понад 10,4 млн грн бюджетних коштів, виділених на роботи з укріплення берега Кременчуцького водосховища.

Збитки від пожеж на сміттєзвалищі

Через службову недбалість посадовця Макухівського сміттєзвалища виникли пожежі, які призвели до забруднення повітря та завдали екології шкоди на суму понад 9,9 млн грн.

Розкрадання на ремонті кладовища

Директор приватного товариства та керівник комунального підприємства заволоділи понад 4 млн грн під час ремонту сектора для поховань військових на Затуринському кладовищі в Полтаві.

Незаконне нарахування зарплати

Колишній головний бухгалтер третьої міської клінічної поліклініки Полтави безпідставно нарахувала собі та заступнику зарплату, розтративши понад 4 млн грн.

Розкрадання коштів на реконструкції колектора

Директор приватного підприємства та інженер з технагляду заволоділи 1,8 млн грн під час реконструкції колектора "Полтававодоканалу".

Службова недбалість в освіті

Посадовець відділу освіти Нехворощанської сільради допустив службову недбалість під час реконструкції дитсадка, що призвело до безпідставних витрат понад 1,6 млн грн бюджетних коштів.

Збитки від оренди земель

Посадовець Гоголівської селищної ради незаконно передав в оренду землі промисловості як сільськогосподарські, що завдало громаді збитків на 865 тис. грн.

Зловживання у Департаменті екології

Колишній керівник Департаменту екології Полтавської ОДА сприяв розкраданню майже 760 тис. грн бюджетних коштів під час виконання проєкту регіонального парку "Диканський".

Незаконна оплата електроенергії

Керівник одного з комунальних підприємств Хорольської міськради безпідставно оплатив приватному товариству електроенергію без укладання додаткових угод, чим спричинив збитки на суму майже 380 тис. грн.

Збитки на ремонті пішохідних доріжок

Посадовця Козельщинської селищної ради підозрюють у службовій недбалості під час капітального ремонту пішохідних доріжок у парку. Збитки оцінюються в понад 300 тис. грн.

Порушення під час реконструкції лікарні

Інженер із технагляду не перевірив обсяги виконаних робіт та матеріалів під час реконструкції Хорольської ЦРЛ. Це призвело до збитків на понад 300 тис. грн.

Завищена закупівля котлів

Уповноважена особа Диканської селищної ради закупила котли за завищеними цінами. Це завдало місцевому бюджету збитків на майже 160 тис. грн.

Розкрадання на будівництві свердловини

Директора приватного товариства підозрюють у розкраданні 160 тис. грн бюджетних коштів, виділених на будівництво артезіанської свердловини в селищі Оржиця.

Підозрюваним інкримінують злочини, передбачені статтями 191, 240, 241, 364, 366, 367 Кримінального кодексу України. На даний момент прокурори підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів і накладення арешту на їхнє майно.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.