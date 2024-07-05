Танцювала під російську музику біля меморіалу Героїв Небесної Сотні: у Києві притягнули до відповідальності 16-річну блогерку

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції.

За даними слідства, неповнолітня разом з матір’ю приїхала на декілька днів до столиці й, перебуваючи на Майдані незалежності, зняла свої дії на відео та виклала в одній із соціальних мереж.

Під час моніторингу співробітники Шевченківського управління поліції виявили цю публікацію та розпочали перевірку за вказаним фактом.

Надалі дільничні офіцери поліції розшукали порушницю та склали відносно неї адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство.

Крім того, з матір'ю неповнолітньої правоохоронці провели профілактичну бесіду з метою недопущення подібних випадків у майбутньому.