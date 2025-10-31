"Це сталося у так званій буферній зоні": речник Полтавського обласного ТЦК про стрілянину у Кременчуцькому центрі комплектування

Про це в ефірі Еспресо заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

"Дійсно, 1345 день повномасштабної російської війни проти України, а в українському тилу два військовослужбовці ЗСУ отримали кульові поранення від цивільного громадянина країни, яка воює. Цей громадянин поранив двох військовослужбовців, які захищають його в Збройних силах України. Трішечки уточнення в тому плані, що це сталося не після оформлення документів, а по факту до оформлення документів. Це свого роду така спеціальна, можна так назвати, буферна зона між, власне, ТЦК і зовнішнім світом", - сказав він.

Істомін зазначив, що громадянина супроводила поліція до ТЦК.

"Він зайшов в це приміщення. І якраз там відбувається процедура оформлення документів, огляду речей даного військовозобов'язаного, опитування на наявність небезпечних предметів. Якраз під час цієї процедури він і дістав пістолет і дійсно здійснив кілька пострілів. Я думаю, що вже вжиті певні заходи, зроблені певні висновки з метою не недопущення цього надалі", - додав речник.

За його словами, це вперше така ситуація, стосовно того, що пронесли настільки небезпечний предмет.

"Я ж кажу, заходи безпеки начебто у нас досить таки на належному рівні. От, потрапити на територію ТЦК, я б сказав, що майже неможливо, от. Висновки будуть робитися. Це не було на території самого ТЦК, це не було десь в приміщенні з рештою військовозобов'язаних чи на ВЛК, наприклад, він ще туди дійшов. Це було в спеціально обладнаному приміщенні якраз для передачі військовозобов'язаного від поліції до ТЦК", - підсумував Істомін.