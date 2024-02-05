У Bihus.Info заявили, що стеження за ними організував департамент нацдержавності СБУ. Спецслужба відреагувала

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Судячи з відео, журналісти припускають, що до встановлення техніки імовірно залучали і департамент оперативно-технічного забезпечення СБУ.

У розмові з Bihus.Info звільнений днями начальник ДЗНД СБУ Роман Семенченко не спростував особисту участь і департаменту в цій операції і рекомендував звертатись за коментарями до голови або пресцентру.

За даними розслідувачів, у самому комплексі операція спецслужби тривала 6 діб.

Зазначається, що спершу представники СБУ під легендою замовлення корпоративу для офісних співробітників двічі у період 15-22 грудня 2023 року прибували в комплекс, щоб детально оглянути номери, в які 27 грудня заселиться редакція Bihus.Info.

"Групу, що оглядала заклад, очолював високий худий чоловік, який назвався "Ігорем". Він залишив адміністрації комплексу номер телефону, який нині вже відключений. Але навіть за короткий час використання цього тимчасового номеру хтось встиг дати йому тег "Ігор СБУ"", - йдеться у повідомленні.

Фото: https://bihus.info/

Фото: https://bihus.info

Редакція встановила особу чоловіка. Ним виявився Кравченко Ігор Борисович, який є співробітником СБУ. Серед телефонних тегів його постійного номеру також є чимало позначок ДЗНД і "М", що вказує на управління у складі департаменту захисту національної державності, стверджує редакція.

Під час попередньої розвідки Ігор Кравченко і його команда також фіксували розташування камер на території та оглядали різні в’їзди.

Фото: https://bihus.info

Фото: https://bihus.info

Фото: https://bihus.info

26 грудня під легендою власного корпоративу в комплекс прибули три десятки людей на чолі з Кравченком. Частина з них привезла великі валізи, в яких вірогідно перебувала необхідна для встановлення техніка, припускають у Bihus.Info, додаючи, що потім група, з великими валізами, виїхала з комплексу того ж вечора.

"Тож її величезні сумки неможливо пояснити потребою відвідати кількагодинний корпоратив. Ця група пересувалась на синьому автомобілі Volkswagen Caddy – такі ж використовує оперативно-технічне забезпечення СБУ", - заявили журналісти Bihus.Info.

Фото: https://bihus.info

Решта людей, у тому числі Кравченко, лишилась ночувати до ранку 27 грудня.

Фото: https://bihus.info

Серед них журналісти упізнали Євгена Коноваленка, який регулярно заходить всередину ДЗНД. У 2020 році він подавав декларацію як співробітник СБУ (нині декларація видалена з публічної частини реєстру через війну). На запитання редакції, хто наказав йому брати участь в операції стеження за журналістами, Коноваленко не відповів.

Фото: https://bihus.info

Жінка на фото, імовірно, на ім’я Юлія, з "корпоративу" Кравченка теж постійно з’являється під ДЗНД, заявили журналісти.

"Редакція помічала її там три дні поспіль у січні-лютому 2024 року, а коли поставила їй запитання про незаконне шпигунство, жінка зачинилась у кав’ярні", - йдеться у розслідуванні.

Фото: https://bihus.info

Глядачі Bihus.Info упізнали на фото також Тараса Садовника, який, за даними джерел, і за даними його телефонних тегів, нещодавно перевівся з СБУ Хмельниччини в Київ, а саме - в ДЗНД. Садовник на дзвінки не відповів.

27 грудня, окрім Bihus.Info, в комплекс заселилися кілька осіб, також пов’язані з Кравченком, щоб, як показали камери безпеки, вести зовнішнє спостереження за редакцією.

"Після виїзду Bihus.Info з комплексу, ввечері 28 грудня, в більшість номерів, де перебувала редакція, заїхала інша група чоловіків. Кімнати для неї бронював якийсь інший "Ігор". Телефонний номер, з якого він дзвонив, теж виявився "одноразовим" – він також відключений і лише на 2 цифри відрізнявся від тимчасового телефону Ігоря Кравченка", - розповідає Bihus.Info у розслідуванні.

У цій групі чоловіків, яка, за словами редакції, приїжджала забирати приховану техніку, також був щонайменше один з тих, хто раніше відвідував "корпоратив" Кравченка. Окрім частини кімнат, ця група теж побувала і в сауні, додали журналісти.

За словами редакції, 1 січня 2024 року в комплекс повернулася третя група, яка заїхала у дві кімнати над сауною. Вони встановили, що ці кімнати для третьої групи забронював і оплатив ще 28 грудня "Ігор номер 2". Він намагався орендувати їх на 28 грудня, але не зміг через бронь сторонніми людьми.

Таким чином, редакція вважає, що приховані камери були незаконно встановлені у сауні та щонайменше 8 кімнатах (будинки "Морква", "Вишеньки", "Хата 2", "Хата3").

Докази встановлення техніки в різних номерах журналісти зафіксували під час власного розслідування. В будинках, оформлених як стилізовані українські хатинки, приховані камери встановили у вішаки для одягу. Місце під них вирізане і в вішаках, і в стінах, стверджують журналісти.

Фото: https://bihus.info

Фото: https://bihus.info

У Bihus.Info заявили, що СБУ ігнорують відповіді на їх запитання

Вони вважають, що у сауні камера найімовірніше була встановлена в антресолі, а в інших номерах представники Bihus.Info пригадали пристрої у стелі, схожі на пожежну сигналізацію, яких пізніше при огляді приміщень не виявилось.

У письмовому коментарі Bihus.Info СБУ проігнорувала питання про те, чи отримувались ухвали суду на встановлення прихованої техніки в спальні кімнати, як матеріали телефонного прослуховування та відео з прихованих камер у спальнях опинились на неперевірених сайтах, підкреслила редакція.

За словами редакції, СБУ заявила, що проведений ними 17 січня 2024 року огляд комплексу не виявив ознак встановлення прихованої техніки, а приїжджали в комплекс, аби вилучити сервер, на якому містяться докази щодо тих, хто встановив приховані камери.

Журналісти говорять, що в СБУ також не відповіли чітко на запитання, чи існує якесь чинне кримінальне провадження щодо будь-кого із колишніх або нинішніх членів редакції.

"Там згадали лише про якесь КП Нацполу за статтею 307 ККУ, в якому "фігурувала одна з операторів Bihus.Info". Однак СБУ не зазначила ані свою роль в цьому провадженні, ані дати його відкриття і закриття, ані номеру. Операторці Bihus.Info не повідомлялось про підозру, її не викликали на допити в жодному провадженні за статтею 307, їй також наразі не повідомляли про здійснення щодо неї НСРД, як вимагає стаття 253 КПК", - пояснюють розслідувачі.

Вони нагадують, що деякі з опублікованих раніше телефонних розмов, за даними записаних осіб, відбулися понад рік тому, що вказує на прослуховування телефонів більше, ніж однієї особи.

Звільнений 31 січня 2024 р. керівник Департаменту захисту національної державності Роман Семенченко в розмові з Bihus.Info на прямі запитання про його і ДЗНД участь в операції щодо редакції цю участь не спростовував і рекомендував звертатись за коментарями до Голови або пресцентру.

СБУ прокоментувала

У спецслужбі наголосили, що протидія організованій наркозлочинності є одним з напрямів їх діяльності.

За інформацією СБУ, серед клієнтів дилерів, через яких наркотики постачалися іншим громадянам, виявилися окремі співробітники "Bihus.Info". Вони згадують одну з операторів, яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотиків, психотропів або їх аналогів.

СБУ відкрила кримінальне провадження за незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів (ст. 359 КК України).

У спецслужбі заявили, що прийняли відповідні кадрові рішення щодо ДЗНД та оптимізації напрямків його роботи.

"Вважаємо, що незалежні медіа є невід'ємною складовою сучасного демократичного суспільства і жодні дії окремих людей не можуть кидати тінь на будь-яку з редакцій та ЗМІ загалом, а усі співробітники СБУ повинні діяти виключно на забезпечення захисту національних інтересів держави й суспільства та ефективно протидіяти ворогу", - відреагували в СБУ.

Скандал із Bihus.Info

16 січня в мережі з'явилося відео, на якому видно, що працівники Bihus.Info вживали наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що звільнив їх. Він також уточнив, що на відео – оператори, а журналісти наркотиків не вживали.

Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що прихована зйомка і тиск на медіа неприпустимі. За його словами, на цей інцидент мають звернути увагу правоохоронці.

Пізніше Денис Бігус додав, що за його співробітниками стежили близько року.

17 січня учасники Медіаруху заявили про системний тиск на журналістів і закликали президента Володимира Зеленського взяти на контроль розслідування злочинів проти медіа. Того ж дня СБУ відкрила провадження.

Колишні співробітники проєкту Bihus.Info звернулися до Нацполіції через приховану відеозйомку та прослуховування, зареєстровано чотири провадження.