У Білій Церкві чоловік під час сварки з дружиною підірвав гранату: жінка померла
У Білій Церкві на Київщині 57-річний чоловік під час сварки через ревнощі кинув гранату. Внаслідок вибуху його дружина померла
Про це повідомляє Національна поліція у Київській області.
За даними слідства, 57-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння прийшов до будинку, де окремо проживали його дружина із сином. Під час суперечки, через ревнощі, чоловік підірвав гранату "РГД-5".
Внаслідок інциденту, усі учасники отримали тілесні ушкодження у вигляді мінно-вибухових травм та осколкових поранень різних частин тіла. Дружина фігуранта померла під час реанімаційних заходів, а 36-річний син чоловіка знаходиться у стабільному стані.
Фото: Національна поліція Київщини
Правоохоронці затримали та помістили підозрюваного до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили чоловіку про підозру, за фактами замаху на вбивство та незаконного поводження з боєприпасами (ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).
Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Ввечері середи, 31 липня, чоловік у Центральному районі Херсона підірвав гранату на майданчику біля магазину, внаслідок чого одна людина загинула та ще п'ятеро зазнали поранень.
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