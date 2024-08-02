У Білій Церкві чоловік під час сварки з дружиною підірвав гранату: жінка померла

Про це повідомляє Національна поліція у Київській області.

За даними слідства, 57-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння прийшов до будинку, де окремо проживали його дружина із сином. Під час суперечки, через ревнощі, чоловік підірвав гранату "РГД-5".

Внаслідок інциденту, усі учасники отримали тілесні ушкодження у вигляді мінно-вибухових травм та осколкових поранень різних частин тіла. Дружина фігуранта померла під час реанімаційних заходів, а 36-річний син чоловіка знаходиться у стабільному стані.

Фото: Національна поліція Київщини

Правоохоронці затримали та помістили підозрюваного до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили чоловіку про підозру, за фактами замаху на вбивство та незаконного поводження з боєприпасами (ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.