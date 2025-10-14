У Білорусі масово арештовують людей, повʼязаних з моніторинговим каналом "Беларускі Гаюн", - правозахисники
У Білорусі тривають масові арешти людей, пов’язаних із каналом "Беларускі Гаюн" — правозахисники повідомляють про щонайменше 88 затриманих
Про це повідомила білоруська правозахисна група "Вясна".
За даними правозахисників, у межах так званої справи Гаюна під варту вже взяли щонайменше 88 людей, однак справжня кількість затриманих може бути значно більшою. Найбільше арештів зафіксовано у Гомельській області, хоча затримання відбуваються по всій країні.
"З початку вересня до "Списку екстремістів" було додано 68 осіб, засуджених за "сприяння екстремізму". Це понад третина всіх осіб, доданих до списку за цей час. Деякі з цих людей є підозрюваними у "справі Гаюна", які невідомі правозахисникам", - йдеться в повідомленні.
Суди щодо підозрюваних відбуваються майже щодня — підозрюваних засуджують як до "хімобробки з направленням", так і до колонії. Деякі справи передають із Мінська до обласних судів.
- 7 лютого 2025 року моніторингова група "Беларускі Гаюн" оголосила про зупинку своєї роботи через несанкціонований вхід у систему, внаслідок чого невідомі отримали інформацію з чат-бота.
