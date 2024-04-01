У Чернігові затримали працівника Укрзалізниці, який готував ракетний удар по залізничній лінії

Про це повідомляє СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки зірвала спробу РФ завдати вогневого ураження по стратегічних об’єктах Укрзалізниці на Чернігівщині. У результаті спецоперації в обласному центрі затримано російського агента, який готував ракетний удар по залізничній лінії, що сполучає північні та східні регіони України", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією слідства, фігурантом виявився працівник Укрзалізниці, який у 2023 році став активним учасником Telegram-каналів, унаслідок чого його помітили росіяни.

Затриманий для виконання завдань окупантів повинен був перевірити розвідувальні дані РФ можливого використання залізничної лінії для переміщення техніки українських Збройних сил. Працівник Укрзалізниці приховано відслідковував рух ешелонів та фіксував напрямки їхніх маршрутів, а також локації зупинок.

Далі отриману інформацію фігурант мав передати у вигляді координат залізничної гілки й пунктів вантажного обслуговування рухомих складів куратору РФ. Ці дані затриманий також хотів підтвердити фотографіями.

У СБУ наголошують, що ще одною ймовірною ціллю РФ були платформи для вантажного обслуговування рухомих складів.

Зазначено, що ворог мав намір використати отримані від агента дані для ракетного удару по інфраструктурі Укрзалізниці з метою перешкодити логістиці українських військових.

"Однак співробітники СБУ запобігли передачі агентурного "звіту" російській розвідці. Це стало можливим завдяки своєчасному викриттю зрадника та його затриманню під час виконання ворожого завдання", - йдеться в повідомленні.

У ході обшуку помешкання чоловіка було виявлено мобільний телефон та планшет, які він використовував для зв’язку з окупантами.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - акцентують у СБУ.

Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.