У Харкові затримали працівницю дитсадка: її підозрюють у коригуванні ракетних ударів РФ по місту

Про це інформує пресцентр СБУ.

За даними слідства, у вільний від роботи час жінка допомагала росіянам поцілити у пункти базування Сил оборони у Харкові. Для наведення ворожого вогню вона отримувала від окупантів геолокації потенційних цілей, а потім проводила там дорозвідку.

Перебуваючи поблизу об’єкта, фігурантка приховано спостерігала за ним, щоб встановити там орієнтовну кількість особового складу та військової техніки. Потім отримані відомості вона месенджером передавала своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень із позначенням координат на Google-картах.

На підставі цього "звіту" окупанти готували повітряні атаки на місто із застосуванням ракет і "шахедів".

Співробітники СБУ затримали зловмисницю у власному помешканні.

Зазначається, що жінку дистанційно завербувала російська розвідка восени 2023 року. У поле зору окупантів вона потрапила через свого знайомого з Куп’янська, який під час захоплення райцентру втік до РФ і приєднався до ворожих військ.

Під час обшуків в оселі затриманої вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором.

Слідчі Служби безпеки повідомили жінці про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.