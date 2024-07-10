У Дніпрі чоловіка, який зґвалтував і вбив 11-річну дівчинку, засудили до довічного

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що у січні 2024 року на одній із вулиць Дніпра поряд з теплотрасою засуджений зґвалтував 11-річну дівчинку. Після чого наніс не менш як 19 ударів ножем по тілу дитини, від яких вона померла на місці злочину.

До винесення вироку засуджений перебував під вартою.

Зазначається, що за публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури чоловіка визнано винним в умисному вбивстві та зґвалтуванні малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152 КК України).

Вироком суду йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. У судовому засіданні він свою вину не визнав. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.