У Дніпрі чоловіка, який зґвалтував і вбив 11-річну дівчинку, засудили до довічного
Мешканець Дніпра отримав довічне ув'язнення за зґвалтування та вбивство 11-річної дівчинки. У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Прокурори у суді довели, що у січні 2024 року на одній із вулиць Дніпра поряд з теплотрасою засуджений зґвалтував 11-річну дівчинку. Після чого наніс не менш як 19 ударів ножем по тілу дитини, від яких вона померла на місці злочину.
До винесення вироку засуджений перебував під вартою.
Зазначається, що за публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури чоловіка визнано винним в умисному вбивстві та зґвалтуванні малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152 КК України).
Вироком суду йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. У судовому засіданні він свою вину не визнав. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.
- У Луцьку 8 липня 35-річний чоловік під час конфлікту кинув на проїжджу частину гранату, яка здетонувала. Унаслідок цього постраждали люди, зловмисника затримали.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.5 Купівля 40.5Продаж 40.97
- EUR Купівля 43.77Продаж 44.52
- Актуальне
- Важливе