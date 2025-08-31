У Фастові на Київщині затримали чоловіка, який влаштував смертельну стрілянину

Про це інформує Національна поліція України.

Зазначається, що до поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць у Фастові сталася стрілянина. Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що між зловмисником та ще двома чоловіками – батьком та сином – стався конфлікт. Після фігурант поїхав до місця свого проживання, взяв зброю та повернувся до опонентів, здійснивши декілька пострілів у чоловіків.

"Свідком даної події став начальник відділу превенції поліції Фастівщини, який перебував поза службою, негайно затримав стрільця та викликав швидку допомогу для поранених. Унаслідок події 28-річний потерпілий помер у лікарні, його батькові наразі надається медична допомога", - розповіли в поліції.

Там додали, що 53-річного місцевого мешканця затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а зброю вилучили.

"Слідчі Фастівського районного управління поліції Київщини за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури відкрили кримінальні провадження за фактами замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, умисне вбивство, а також незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.