У Фастові на Київщині затримали чоловіка, який влаштував смертельну стрілянину
У неділю, 31 серпня, у Фастові на Київщині між 53-річним місцевим мешканцем та ще двома чоловіками стався конфлікт, після якого чоловік поїхав додому, взяв зброю і, повернувшись, відкрив вогонь по своїх опонентах. Один із них помер
Про це інформує Національна поліція України.
Зазначається, що до поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць у Фастові сталася стрілянина. Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що між зловмисником та ще двома чоловіками – батьком та сином – стався конфлікт. Після фігурант поїхав до місця свого проживання, взяв зброю та повернувся до опонентів, здійснивши декілька пострілів у чоловіків.
"Свідком даної події став начальник відділу превенції поліції Фастівщини, який перебував поза службою, негайно затримав стрільця та викликав швидку допомогу для поранених. Унаслідок події 28-річний потерпілий помер у лікарні, його батькові наразі надається медична допомога", - розповіли в поліції.
Там додали, що 53-річного місцевого мешканця затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а зброю вилучили.
"Слідчі Фастівського районного управління поліції Київщини за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури відкрили кримінальні провадження за фактами замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, умисне вбивство, а також незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.
- Увечері 31 серпня у Львові на вулиці Володимира Великого сталася стрілянина. Як повідомили правоохоронці на місці події, затримали людину, яка раніше неодноразово притягувалась до кримінальної відповідальності.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе