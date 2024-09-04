Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал У Флориді розпочався суд над активістами з "Африканської соцпартії США", звинуваченими у роботі на Росію

У Флориді розпочався суд над активістами з "Африканської соцпартії США", звинуваченими у роботі на Росію

Світлана Кравченко
4 вересня, 2024 середа
08:17
Кримінал новини Тернопільщини

У вівторок, 3 вересня, у Флориді розпочався суд над чотирма активістами, яких звинувачують у роботі на Росію з метою розповсюдження політичної ворожнечі та впливу на вибори в США

Зміст

Про це пише Politico.

Зазначається, що всі четверо фігурантів є або були пов’язані з Африканською народною соціалістичною партією та Рухом "Ухуру", які мають офіси в Сент-Пітерсберзі, Флориді та Сент-Луїсі.

Серед обвинувачених – Омалі Єшітела, 82-річний голова американської організації, яка зосереджена на розширенні прав і можливостей чорношкірих і спробах отримати відшкодування за рабство та те, що вона вважає геноцидом африканців.

Адвокат 82-річного активіста заявив, що група поділяє багато цілей російської організації під назвою "Антиглобалістський рух Росії", але не діє під контролем уряду цієї країни.

Єшітела та ще двоє звинувачуються в змові з метою шахрайства та в тому, що вони не зареєструвалися в міністерстві юстиції як агенти іноземного уряду. Четвертому обвинуваченому, який пізніше заснував окрему групу в Атланті під назвою "Чорний молот", висунуто лише звинувачення у змові. Усі вони не визнали себе винними.

Троє росіян, двоє з яких, за словами прокурорів, - агенти російської розвідки, також є обвинуваченими у справі, але їх не заарештовано.

Водночас попри те, що є відгомони тверджень про втручання Росії у президентські вибори 2016 року, окружний суддя США Вільям Юнг сказав, що ці питання не є частиною цієї справи.

"Цей судовий процес не розглядатиме втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року", — сказав Юнг.

У своєму вступному слові прокурор міністерства юстиції Менно Годман сказав, що члени групи діяли під керівництвом Росії, щоб організувати протести у 2016 році, стверджуючи, що темношкірі стали жертвами геноциду в США. Протягом наступних шести років вони здійснювали інші дії, які принесли користь Росії, включно з опозицією політиці США щодо війни РФ проти України.

"Йдеться про розділення американців, розділення спільнот, налаштування сусіда проти сусіда. Відповідачі діяли за вказівкою російського уряду, щоб посіяти розкол прямо тут, у США", — додав прокурор.

Це включало підтримку кандидата в міську раду Сент-Пітерсберга у 2019 році, якого росіяни, згідно з кримінальним звинуваченням, "контролювали". Кандидат програв цю гонку, йому не висунули звинувачення у справі.

Значна частина передбачуваної співпраці включала підтримку вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року Єшитела провів пресконференцію, на якій заявив, що "Африканська народна соціалістична партія закликає до єдності з Росією в її оборонній війні в Україні проти світових колоніальних держав". Він також закликав до незалежності окупованої Росією Донецької області на сході України.

Єшителі, Пенні Гесс та Джессі Невел загрожує до 15 років в'язниці, якщо їх визнають винними. Четвертий обвинувачений, Огастес Ромен, може отримати максимум п'ять років.

Теги:
Росія
Африка
США
Читайте також:
погода, Львів
Автор Катерина Єсікова
3 вересня, 2024 вiвторок
В Україну насуваються похолодання та дощі: погода від Наталки Діденко на 4 вересня
Автор Микола Княжицький
2 вересня, 2024 понедiлок
Небезпечний експеримент: школи на межі закриття
КНДР, Північна Корея
Автор Марія Науменко
2 вересня, 2024 понедiлок
Потрапили під "ідеологічну перевірку": тенісистам з КНДР загрожує покарання за селфі з олімпійцями з Південної Кореї
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 45.31
    Продаж 45.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
4 вересня
09:33
Оновлено
Наслідки удару РФ по Львову 4 вересня
РФ вночі та зранку атакувала Україну ракетами й БПЛА: у Львові є загиблі, серед них - діти
09:11
Ілон Маск
"Порушило б санкції США проти РФ": Маск назвав ще одну причину, чому не дозволив увімкнути Starlink біля Криму
09:04
Ексклюзив
На Хмельниччині знешкодили боєголовку "Іскандера", яка містила майже пів тонни вибухівки
Наразі невідомо, як довго триватиме розбір і скільки людей залишаються під завалами: воєнкор Еспресо Лагутенко з Полтави
08:48
Оновлено
новини Львівщини
Росіяни 3 вересня балістикою атакували навчальний заклад у Полтаві: 52 людини загинули, 271 постраждала
08:44
Дмитро Кулеба
Голова МЗС Кулеба подав до Ради заяву про відставку
08:44
пиво
Не тільки зброя й тварини: Росія імпортуватиме пиво з КНДР
08:23
Оновлено
ЗСУ війна фронт
На фронті за добу сталося 207 боєзіткнень: понад половина з них - на Покровському і Курахівському напрямках
08:09
OPINION
Євген Дикий
"Зєля, виводь вайска!": Курсько-Покровська інформаційна битва
07:35
Літак. авіація, Польща
Польща заявила про "дуже напружену ніч" для своїх сил ППО через атаку РФ по Україні
07:28
Сербія
У Сербії анонсували зустріч віцепрем’єр-міністра з Путіним: в ЄС це розкритикували
07:19
БМП. вбиті росіяни
Втрати РФ за 3 вересня: 1390 окупантів, 7 танків і 43 БПЛА
06:50
Пєсков
У Кремлі відреагували на заклики арештувати Путіна під час його візиту до Монголії
06:36
Володимир Путін
Путін вважає, що може повільно та нескінченно поглинати Україну, - ISW
06:21
Джо Байден
"Путін хоче зламати волю вільного народу": Байден відреагував на удар РФ по Полтаві
04:33
ХАМАС напав на Ізраїль
Мін'юст США висунув обвинувачення лідеру ХАМАСу та бойовикам за напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року
03:54
Путін
У Монголії під час візиту Путіна кілька протестувальників розгорнули прапор України: їх заарештувала поліція
03:26
лісова пожежа
В українських лісах через російські обстріли сталась рекордна кількість пожеж з початку 2024 року
02:23
Держдепартамент США
Держдеп США прокоментував візит Путіна до Монголії попри ордер МКС на його арешт
01:58
Пентагон
Пентагон заявив, що політика США щодо ударів України вглиб РФ не змінилася після атаки на Полтаву 3 вересня
01:06
Володимир Зеленський
"Частина плану перемоги": Зеленський сказав, скільки військових РФ перекинула на Курщину з територій України
00:35
путін в Монголії
"Створить прецедент": Європарламентарі закликали Борреля відреагувати на відмову Монголії арештувати Путіна
00:32
Інфографіка
Наталія Кобзар, Паралімпіада-2024
Паралімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 6-го дня Ігор
2024, вiвторок
3 вересня
23:44
Марія Захарова
"ЗСУ в лабораторії під Краматорськом готують боєприпаси із забороненим хлорпікрином": фейки росЗМІ за 3 вересня
23:35
Роман Гладкий
Начальника штабу Сил безпілотних систем Гладкого тимчасово відсторонили від виконання обовʼязків
23:16
Наталія Кобзар
Кобзар завоювала для України 9-те золото на Паралімпіаді
22:53
Дмитро Кулеба
Очільника МЗС Кулебу планують відправити у відставку, - ЗМІ
22:47
Суми
Росіяни вдарили КАБом по університету в Сумах
22:42
Ексклюзив
Андрій Осадчук
"Перетасовки людей президента на різних посадах": нардеп Осадчук про зміни в уряді
22:33
система ППО IRIS-T
Німеччина готується передати Україні два ЗРК IRIS-T до кінця року, - Reuters
22:11
Оновлено
Ірина Верещук
Віцепремʼєрка, міністерка з питань реінтеграції ТОТ Верещук подала у відставку
21:50
Ексклюзив
Політолог Саакян припустив, чого можна чекати після відставки міністрів, які подали заяви на звільнення
21:43
Олександр Яровий, Паралімпіада-2024
Яровий зі світовим рекордом став чемпіоном Паралімпіади-2024
21:32
Анонс
Зустріч з першим заступником голови Меджлісу Наріманом Джелялом - афіша
Повертати своє: в РEN Ukraine відбудеться розмова з Наріманом Джелялом
21:26
Оновлено
Ростислав Шурма
Зеленський звільнив заступника керівника ОП Шурму
21:14
окупант
На Торецькому напрямку росіяни розстріляли трьох українських військовополонених, - прокуратура
21:11
Оновлено
Ольга Стефанішина
Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Стефанішина подала заяву про відставку
21:01
Юлія Шуляр, Паралімпіада-2024
Шуляр - паралімпійська чемпіонка з бігу. Це 40 медаль України на Іграх у Парижі
20:40
Давид Арахамія
"День звільнень, день призначень": Арахамія анонсував заміну понад половини уряду
20:30
Аналітика
Сергій Згурець
Про ракетний удар по Полтаві та чергові випробування російського "вундерваффе". Колонка Сергія Згурця
20:07
OPINION
Наталка Фіцич
Шаг і талановиті маніпулятори
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV