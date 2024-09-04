У Флориді розпочався суд над активістами з "Африканської соцпартії США", звинуваченими у роботі на Росію

Про це пише Politico.

Зазначається, що всі четверо фігурантів є або були пов’язані з Африканською народною соціалістичною партією та Рухом "Ухуру", які мають офіси в Сент-Пітерсберзі, Флориді та Сент-Луїсі.

Серед обвинувачених – Омалі Єшітела, 82-річний голова американської організації, яка зосереджена на розширенні прав і можливостей чорношкірих і спробах отримати відшкодування за рабство та те, що вона вважає геноцидом африканців.

Адвокат 82-річного активіста заявив, що група поділяє багато цілей російської організації під назвою "Антиглобалістський рух Росії", але не діє під контролем уряду цієї країни.

Єшітела та ще двоє звинувачуються в змові з метою шахрайства та в тому, що вони не зареєструвалися в міністерстві юстиції як агенти іноземного уряду. Четвертому обвинуваченому, який пізніше заснував окрему групу в Атланті під назвою "Чорний молот", висунуто лише звинувачення у змові. Усі вони не визнали себе винними.

Троє росіян, двоє з яких, за словами прокурорів, - агенти російської розвідки, також є обвинуваченими у справі, але їх не заарештовано.

Водночас попри те, що є відгомони тверджень про втручання Росії у президентські вибори 2016 року, окружний суддя США Вільям Юнг сказав, що ці питання не є частиною цієї справи.

"Цей судовий процес не розглядатиме втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року", — сказав Юнг.

У своєму вступному слові прокурор міністерства юстиції Менно Годман сказав, що члени групи діяли під керівництвом Росії, щоб організувати протести у 2016 році, стверджуючи, що темношкірі стали жертвами геноциду в США. Протягом наступних шести років вони здійснювали інші дії, які принесли користь Росії, включно з опозицією політиці США щодо війни РФ проти України.

"Йдеться про розділення американців, розділення спільнот, налаштування сусіда проти сусіда. Відповідачі діяли за вказівкою російського уряду, щоб посіяти розкол прямо тут, у США", — додав прокурор.

Це включало підтримку кандидата в міську раду Сент-Пітерсберга у 2019 році, якого росіяни, згідно з кримінальним звинуваченням, "контролювали". Кандидат програв цю гонку, йому не висунули звинувачення у справі.

Значна частина передбачуваної співпраці включала підтримку вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року Єшитела провів пресконференцію, на якій заявив, що "Африканська народна соціалістична партія закликає до єдності з Росією в її оборонній війні в Україні проти світових колоніальних держав". Він також закликав до незалежності окупованої Росією Донецької області на сході України.

Єшителі, Пенні Гесс та Джессі Невел загрожує до 15 років в'язниці, якщо їх визнають винними. Четвертий обвинувачений, Огастес Ромен, може отримати максимум п'ять років.