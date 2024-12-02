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Головна Кримінал У Харкові 15-річний хлопець для розваги підпалив вагон електропотяга

У Харкові 15-річний хлопець для розваги підпалив вагон електропотяга

Катерина Єсікова
2 грудня, 2024 понедiлок
18:55
Кримінал

Правоохоронці повідомили про підозру 15-річному підлітку, який вирішив "розважитись" і підпалив вагон електропотяга в Харкові

Зміст

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що 15 вересня хлопець, який перебував на залізничній станції в Харкові, вирішив "розважитися". Підозрюваний за допомогою заздалегідь заготовленого ключа відчинив двері одного з електропотягів і проник всередину.

"Використавши запальничку, неповнолітній зловмисник підпалив речі, які знаходились у вагоні, внаслідок чого виникла пожежа. Хлопець зафільмував її на свій телефон та надалі надіслав адміністраторам одного з Telegram-каналів, які й опублікували відео", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що внаслідок дій 15-річного підлітка завдано матеріальної шкоди на суму понад 700 тис. грн. 

"Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", - додали прокурори.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Служба безпеки та Національна поліція затримали п'ятьох підозрюваних на Кіровоградщині та Вінниччині, які, ймовірно, підпалювали об'єкти Укрзалізниці та Укрпошти.
     
Теги:
Новини
Харків
Укрзалізниця
Офіс генпрокурора
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