У Харкові 15-річний хлопець для розваги підпалив вагон електропотяга

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що 15 вересня хлопець, який перебував на залізничній станції в Харкові, вирішив "розважитися". Підозрюваний за допомогою заздалегідь заготовленого ключа відчинив двері одного з електропотягів і проник всередину.

"Використавши запальничку, неповнолітній зловмисник підпалив речі, які знаходились у вагоні, внаслідок чого виникла пожежа. Хлопець зафільмував її на свій телефон та надалі надіслав адміністраторам одного з Telegram-каналів, які й опублікували відео", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що внаслідок дій 15-річного підлітка завдано матеріальної шкоди на суму понад 700 тис. грн.

"Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", - додали прокурори.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.