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Головна Кримінал У Харкові засудили чоловіка, який наводив ворожі ракети на оборонні заводи міста

У Харкові засудили чоловіка, який наводив ворожі ракети на оборонні заводи міста

Юлія Лаврук
29 листопада, 2024 п'ятниця
16:24
Кримінал

Суд оголосив вирок харків'янину, який наводив російські ракети на оборонні заводи Харкова. Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Зміст

Про це повідомили Офіс генпрокурора та СБУ.

Йдеться про працівника місцевої фармацевтичної компанії, який під виглядом робочих поїздок збирав інформацію про військові об'єкти, серед яких були оборонні підприємства.

Також засуджений їздив по Харкову, робив скриншоти з мапи, де було вказано, яку територію він проїхав. На зображенні чоловік помічав зафіксовані ним українські блокпости, бліндажі, укріплення та інші військові об’єкти. 

Контррозвідка СБУ викрила фігуранта і затримала його під час спецоперації в обласному центрі у вересні 2023 року. При обшуку в його помешканні та автомобілі вилучили мобільні телефони зі схемами розташувань потенційних цілей, які він намагався передати ФСБ.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • У Києві, Харкові та на Донеччині Служба безпеки затримала 5 проросійських агітаторів. Зловмисники виправдовували збройну агресію РФ та очікували на захоплення всієї території України.
Теги:
Новини
Україна
Харків
СБУ
ФСБ
Війна з Росією
колаборанти
Офіс генпрокурора
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