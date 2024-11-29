СБУ затримала 5 проросійських агітаторів, які виправдовували війну РФ і чекали на повну окупацію України
У Києві, Харкові та на Донеччині Служба безпеки затримала 5 проросійських агітаторів. Зловмисники виправдовували збройну агресію РФ та очікували на захоплення всієї території України
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У Києві затримали 51-річного блогера, який уже має вирок за поширення кремлівської пропаганди, але під час випробувального терміну повторив злочин. Він викладав у ТікТок провокаційні стріми, в яких вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ та виправдовував окупацію України.
У Харкові підозру отримала мешканка обласного центру, яка в російських телеграм-каналах поширювала фейки про українських військових. Також жінка виправдовувала ракетно-бомбові удари РФ по цивільній інфраструктурі міста та закликала рашистів до окупації всього регіону.
На Донеччині затримали трьох місцевих жительок, які у заборонених в Україні соцмережах "Однокласники" та "Вконтакті" героїзували російського диктатора Володимира Путіна та ватажків терористичних угруповань РФ.
Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами підривної діяльності на користь рашистів.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями КК України:
- ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
- У Миколаєві співробітники СБУ затримали агента російської ФСБ, який облаштував "спостережний пост" на горищі багатоповерхівки, аби коригувати ворожі ракетно-дронові удари по обласному центру. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.
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