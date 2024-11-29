СБУ затримала 5 проросійських агітаторів, які виправдовували війну РФ і чекали на повну окупацію України

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У Києві затримали 51-річного блогера, який уже має вирок за поширення кремлівської пропаганди, але під час випробувального терміну повторив злочин. Він викладав у ТікТок провокаційні стріми, в яких вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ та виправдовував окупацію України.

У Харкові підозру отримала мешканка обласного центру, яка в російських телеграм-каналах поширювала фейки про українських військових. Також жінка виправдовувала ракетно-бомбові удари РФ по цивільній інфраструктурі міста та закликала рашистів до окупації всього регіону.

На Донеччині затримали трьох місцевих жительок, які у заборонених в Україні соцмережах "Однокласники" та "Вконтакті" героїзували російського диктатора Володимира Путіна та ватажків терористичних угруповань РФ.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами підривної діяльності на користь рашистів.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями КК України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

⁠ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).