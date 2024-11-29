Затримано агента ФСБ, який коригував ворожі удари по Миколаєву
У Миколаєві співробітники СБУ затримали агента російської ФСБ, який облаштував "спостережний пост" на горищі багатоповерхівки, аби коригувати ворожі ракетно-дронові удари по обласному центру. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Зазначається, що зловмисником виявився колишній викладач місцевого університету.
За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору ФСБ, коли публікував свої антиукраїнські коментарі в російських телеграм-каналах. Після дистанційного вербування він комунікував із окупантами через "зв’язкового" з тимчасово окупованої частини Донеччини, розповіли в СБУ.
Щоб скерувати ворожу зброю "в обхід" української ППО, зрадник намагався виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони.
"Для цього він встановив приховану відеокамеру на горищі багатоповерхівки, в якій проживав. За допомогою цього "спостережного посту" фігурант сподівався відслідкувати також орієнтовну кількість та види озброєнь українських військ, що рухаються в напрямку передової", - зазначили в СБУ.
Співробітники Служби безпеки задокументували злочини агента і затримали його за місцем проживання. Також синхронно були проведені комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони.
Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон, відеокамеру та флешку із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.
"Слідчі Служби безпеки повідомили агенту ФСБ про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - зазначили в СБУ.
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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