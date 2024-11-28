Коригувала удари окупантів по Житомирщині і планувала втекти до РФ: переселенку з Донеччини засудили до 15 років тюрми
В Україні до 15 років ув'язнення засудили жінку, яка коригувала ракетно-дронові удари Росії по Житомирській області, співпрацювала з ГРУ та планувала втечу до РФ
Про це інформує пресцентр СБУ.
За даними слідства, фігурантка намагалася дізнатися локації ремонтних баз для важкого озброєння ЗСУ. СБУ затримала жінку у серпні 2023 року, коли вона готувалася до втечі в Росію. Тоді російське ГРУ планувало "евакуювати" свою поплічницю до РФ транзитом через треті країни.
Як встановило розслідування, агенткою виявилася 43-річна переселенка з Донеччини. Після початку повномасштабної війни жінка спочатку переїхала до Києва, а потім орендувала помешкання у Житомирській області.
Там вона шукала виходи на воєнну розвідку РФ через російські соцмережі, де залишала повідомлення із пропозицією своїх послуг як інформаторки.
Також фігурантка використовувала свою особисту сторінку в заборонених "Однокласниках" для героїзації бойовиків ПВК Вагнера і виправдовувала їхні злочини. Після дистанційного вербування агентка отримала оперативний псевдонім та інструкцію для подальших дій у регіоні.
Отримані відомості вона передавала російському куратору через анонімні чати у месенджері та електронну пошту.
Суд визнав зловмисницю винною за статтями про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.
- Зранку 28 листопада Росія підняла в повітря Ту-95МС і здійснила масований ракетний удар по Україні, у кількох областях пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури, є поранені. Зокрема, було знеструмлено і Житомир.
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