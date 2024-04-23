У Харкові затримали чоловіка, який намагався навести КАБи та ракети на базу спецпідрозділу ГУР "Кракен"

Про це інформує СБУ.

За даними слідства, росіянам допомагав місцевий житель - ідеологічний прихильник рашизму, який публікував антиукраїнські коментарі в соцмережах. Його залучили на початку квітня цього року.

Для того щоб зібрати інформацію, потрібну окупантам, він обходив територію міста і відстежував місця базування Сил оборони, приховано випитував дані в клієнтів місцевого торговельно-розважального центру, де працював продавцем.

"Зловмисник намагався виявити локації спецпідрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міністерства оборони України. За наведенням фігуранта окупанти сподівалися завдати вогневого ураження по цих об'єктах. Для здійснення атаки рашисти планували задіяти балістичні ракети та керовані авіаційні бомби типу КАБ-500", - йдеться у повідомленні.

СБУ затримала чоловіка в його помешканні, у нього вилучили телефон, який він використовував для комунікації з російською спецслужбою.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості), йому загрожує до 8 років ув'язнення.

"Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення міської інфраструктури від нової повітряної атаки країни-агресора", - додали в СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.