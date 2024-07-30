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У Харкові затримали росіянина, який шпигував за місцями збереження важливих документів і Силами оборони

Марина Клюєва
30 липня, 2024 вiвторок
14:15
Кримінал

Служба безпеки України затримала у Харкові російського шпигуна, який розвідував секретні місця зберігання важливої документації технічного характеру регіону та шпигував за Силами оборони

Зміст

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Дізнавшись місця зберігання важливих паперів окупанти сподівалися знищити технологічні документи, плани та креслення, які зберігаються у цих сховищах і необхідні для відновлення промислових підприємств області.

Щоб скоригувати повітряну атаку, російська спецслужба завербувала громадянина РФ, який проживає у Харкові та працює в міському відділенні популярного банку.

"Для отримання координат цілей фігурант "втемну" намагався використати свою знайому – працівницю однієї з місцевих держустанов, яка має доступ до таємної інформації. Під виглядом побутового спілкування у месенджері росіянин випитував у жінки про місця розташування таємних сховищ документації", - встановило розслідування.

Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його злочинної діяльності.

Крім того у ході розслідування було встановлено, що фігурант одночасно розвідував пункти базування Сил оборони у Харкові.

Фото: t.me/SBUkr


Для цього він регулярно об’їжджав місто на власному авто та фіксував локації українських захисників на прихований відеореєстратор.

За даними слідства, шпигун був на прямому зв’язку з представником головного управління генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ). Комунікацію підтримували через анонімний чат у месенджері.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114 (шпигунство);
  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ, вчинене з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 15 липня Служба безпеки оголосила підозру у держзраді одеситу, який збирав координати для нової серії ракетно-дронових ударів по місту і відстежував місця розташування позицій ЗСУ.

Теги:
Україна
Росія
Харків
СБУ
військові
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
Харківщина
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