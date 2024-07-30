У Харкові затримали росіянина, який шпигував за місцями збереження важливих документів і Силами оборони

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Дізнавшись місця зберігання важливих паперів окупанти сподівалися знищити технологічні документи, плани та креслення, які зберігаються у цих сховищах і необхідні для відновлення промислових підприємств області.

Щоб скоригувати повітряну атаку, російська спецслужба завербувала громадянина РФ, який проживає у Харкові та працює в міському відділенні популярного банку.

"Для отримання координат цілей фігурант "втемну" намагався використати свою знайому – працівницю однієї з місцевих держустанов, яка має доступ до таємної інформації. Під виглядом побутового спілкування у месенджері росіянин випитував у жінки про місця розташування таємних сховищ документації", - встановило розслідування.

Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його злочинної діяльності.

Крім того у ході розслідування було встановлено, що фігурант одночасно розвідував пункти базування Сил оборони у Харкові.

Фото: t.me/SBUkr

Для цього він регулярно об’їжджав місто на власному авто та фіксував локації українських захисників на прихований відеореєстратор.

За даними слідства, шпигун був на прямому зв’язку з представником головного управління генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ). Комунікацію підтримували через анонімний чат у месенджері.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114 (шпигунство);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ, вчинене з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.