У Києві чоловік вбив ножем сусіда за гучну музику

Про це пише поліція Києва.

Зазначається, що це сталося в одній з багатоповерхівок у Солом’янському районі. Правоохоронці виявили чоловіка із ножовими пораненнями грудної клітини, якого лікарі терміново госпіталізували до медзакладу.

"Надалі поліцейські з’ясували, що потерпілий у своїй квартирі разом зі знайомими розпивали алкогольні напої та гучно слухали музику", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що до нього прийшов сусід з товаришем з вимогою припинити шум. Під час конфлікту один з чоловіків завдав три удари ножем у груди та втік. Потерпілий помер у лікарні.

Підозрюваним виявився киянин, 2002 року народження. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.