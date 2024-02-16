У Києві чоловік вбив ножем сусіда за гучну музику
У Києві заарештували чоловіка, який прийшов до сусіда зробити зауваження через гучну музику та під час розмови тричі вдарив потерпілого ножем
Про це пише поліція Києва.
Зазначається, що це сталося в одній з багатоповерхівок у Солом’янському районі. Правоохоронці виявили чоловіка із ножовими пораненнями грудної клітини, якого лікарі терміново госпіталізували до медзакладу.
"Надалі поліцейські з’ясували, що потерпілий у своїй квартирі разом зі знайомими розпивали алкогольні напої та гучно слухали музику", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що до нього прийшов сусід з товаришем з вимогою припинити шум. Під час конфлікту один з чоловіків завдав три удари ножем у груди та втік. Потерпілий помер у лікарні.
Підозрюваним виявився киянин, 2002 року народження. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
- На Тернопільщині двоє товаришів посварилися через родичів у ЗСУ. У підсумку один вдарив іншого ножем у груди.
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