У Києві до 14 років в'язниці засудили рецидивіста, який ломом убив чоловіка в міському парку

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Прокурор в суді довів, що в червні 2023 року уродженець Кіровоградської області, перебуваючи на території парку "Кіото", розташованому в Деснянському районі столиці, вчинив умисне вбивство 48-річного чоловіка.



"Так, під час спільного вживання алкоголю між чоловіками стався словесний конфлікт, де останнім аргументом став лом. Обвинувачений схопив його та почав завдавати потерпілому ударів по різним частинам тіла та по голові, внаслідок чого останній помер на місці", - визначили правоохоронці.



Вони також зазначили, що засуджений лише за пів року до скоєння вбивства у парку "Кіото" звільнився з місць позбавлення волі, де також відбував покарання за вбивство. Загалом 32-річний чоловік був засудженим 4 рази.

Фото: https://t.me/kyiv_pro_office

У п'ятницю, 1 грудня, стало відомо, що поліція Києва затримала підозрюваного у жорстокому вбивстві військового.

Вироком Деснянського районного суду міста Києва обвинуваченого визнано винним та засуджено до покарання у виді 14 років позбавлення волі за вчинення умисного вбивства (п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України).