У Києві СБУ затримала колишнього топподатківця, який організував "конвертцентр" з обігом у 1,5 млрд грн

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, протягом 2023–2025 років зловмисники "відмили" понад 1,5 мільярда гривень, більшість з яких були вкрадені з державного бюджету.

Організатор схеми діяв під виглядом адвоката та створив "конвертаційний центр". До діяльності він залучив ще чотирьох спільників – двох бухгалтерів і керівника афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням коштів у готівку.

Клієнтами "конвертцентру" були представники комерційних структур, що виконували підрядні роботи й послуги для бюджетних установ, намагаючись незаконно заволодіти державними коштами. Щоб приховати сліди тіньових операцій, фігуранти створили десятки підконтрольних компаній, більшість з яких існували лише "на папері".

Діяльність злочинної групи координувалася з офісу в Києві, де відбувалися зустрічі з клієнтами та зберігалася тіньова документація.

Під час обшуків у затриманих виявлено готівку, печатки фіктивних фірм, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи з доказами незаконних оборудок.

Наразі всі п’ятеро учасників схеми затримані. Їм готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) та ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.