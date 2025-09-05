У Києві СБУ затримала колишнього топподатківця, який організував "конвертцентр" з обігом у 1,5 млрд грн
Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрила масштабну схему легалізації злочинних прибутків, організовану колишнім заступником голови Державної фіскальної служби України
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, протягом 2023–2025 років зловмисники "відмили" понад 1,5 мільярда гривень, більшість з яких були вкрадені з державного бюджету.
Організатор схеми діяв під виглядом адвоката та створив "конвертаційний центр". До діяльності він залучив ще чотирьох спільників – двох бухгалтерів і керівника афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням коштів у готівку.
Клієнтами "конвертцентру" були представники комерційних структур, що виконували підрядні роботи й послуги для бюджетних установ, намагаючись незаконно заволодіти державними коштами. Щоб приховати сліди тіньових операцій, фігуранти створили десятки підконтрольних компаній, більшість з яких існували лише "на папері".
Діяльність злочинної групи координувалася з офісу в Києві, де відбувалися зустрічі з клієнтами та зберігалася тіньова документація.
Під час обшуків у затриманих виявлено готівку, печатки фіктивних фірм, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи з доказами незаконних оборудок.
Наразі всі п’ятеро учасників схеми затримані. Їм готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) та ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Про підозру повідомлено колишньому директору з енергоефективності та управління майном Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" у зловживанні владою або службовим становищем.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.56
- EUR Купівля 47.88Продаж 48.54
- Актуальне
- Важливе